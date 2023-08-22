باسيل: رياض سلامة سرق شعب ولم يرفّ له جفن، والمستفيدين من رياض اقلامهم الصفراء متل وجوههم، وكلماتهم السوداء متل نواياهم، ما توقفت تشوّه الحقيقة وتضلّل الناس وتتهم التيار بالانهيار.رح نبقى نلاحقهم، بنكرجيي وسياسيين واعلاميين وقضاة امام القضاء اللبناني والدولي وامام الجمعيات والمنظمات الخارجية، وبالبرلمان اللبناني، لنعرف مين وقدّيش استفاد كل واحد من الهندسات، ومين وقدّيش حوّل كل واحد مصرياته لبرّا بالوقت يلّي شعب بكامله ما قدر يسحب شي من امواله
باسيل: رياض سلامة سرق شعب ولم يرفّ له جفن، والمستفيدين من رياض اقلامهم الصفراء متل وجوههم، وكلماتهم السوداء متل نواياهم، ما توقفت تشوّه الحقيقة وتضلّل الناس وتتهم التيار بالانهيار.
رح نبقى نلاحقهم، بنكرجيي وسياسيين واعلاميين وقضاة امام القضاء اللبناني والدولي وامام الجمعيات والمنظمات الخارجية، وبالبرلمان اللبناني، لنعرف مين وقدّيش استفاد كل واحد من الهندسات، ومين وقدّيش حوّل كل واحد مصرياته لبرّا بالوقت يلّي شعب بكامله ما قدر يسحب شي من امواله
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