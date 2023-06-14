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جميل السيد: ليس هناك مرشّحين للرئاسة بل هناك مرشّح واحد وهو سليمان فرنجية الذي أعلن ترشيحه
الأربعاء 14 حزيران 2023

جميل السيد: ليس هناك مرشّحين للرئاسة بل هناك مرشّح واحد وهو سليمان فرنجية الذي أعلن ترشيحه

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