جنبلاط: على متعمّدي التعطيل الرئاسي تحمّل المسؤولية والتخبّط الخارجي يزيد الطين بِلّة (الجمهورية)

كتبت صحيفة “الجمهورية“: اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدميّ الإشتراكيّ وليد جنبلاط أنّ الرئيس بري بذل أقصى جهده لإطلاق حوار رئاسيّ يفتح أبواب قصر بعبدا الموصدة، لكنّ الشروط المستحيلة للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عطّلت مبادرته وأجهضت فرصة الحوار، حسبما صرّح لصحيفة “الجمهورية”.
وأكّد جنبلاط، أنّ الفيتو أو التخبّط الخارجيّ الناتج عن خلافات أعضاء المجموعة الخماسية، أتى بدوره ليزيد الطين بِلّة ويُفاقم التعقيدات، بدل أن تعطي هذه المجموعة زخمًا لمساعي الحل وتمنحها قوة دفع إلى الأمام.،موضحًا أنه بحث مع السفير القطريّ الذي زاره في فحوى طرح الدوحة.
ويشير جنبلاط، إلى انّ أفق التسوية الرئاسية يبدو، مسدودًا حتى إشعار آخر، عقب تعطيل مبادرة بري. وأنّه لا يملك بديلًا وعلى متعمّد التعطيل أن يُسأل عن البديل ويتحّمل المسؤولية.
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