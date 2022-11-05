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جنبلاط: قبل البحث في تعديل الطائف علينا تطبيقه أولا للوصول الى الغاء الطائفية السياسية
السبت 05 تشرين الثاني 2022

جنبلاط: قبل البحث في تعديل الطائف علينا تطبيقه أولا للوصول الى الغاء الطائفية السياسية

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