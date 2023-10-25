جنبلاط: قد نُستدرج إلى حرب ربما أقسى من 2006… لا بد من الحد الأدنى للتلاقي (الأنباء)

حذر النائب السابق وليد جنبلاط في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، من أنه “قد نُستدرج إلى حرب ربما أقسى من حرب العام 2006، لذلك لا بد من الحدّ الأدنى للتلاقي”، مشيراً إلى أنّه تلاقى مع الشخصيات السياسية التي التقاها “حول كيفية اتخاذ بعض الإجراءات الداخلية كترميم الحكومة وبعض التعيينات، والهيئة العليا للإغاثة والصليب الأحمر وغيرها من الأمور الإجرائية الأساسية من أجل دعم المواطن ومن أجل مواجهة الأسوأ”.
وأبدى جنبلاط تفضيله لأن يكون “التمديد لقائد الجيش حتى لو كان بقي له 3 أشهر، إذ ليس باستطاعة أحد أن يعي كم ستطول هذه الأزمة وطبعًا معه تعيين المجلس العسكري”، وأعرب عن خشيته “على المطار وعلى طيران الشرق الأوسط”، وقال: “كنت من الأشخاص الذين نصحوا محمد الحوت باتخاذ الإجراءات المناسبة”.
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