جنبلاط للـOTV تعليقا على ما قيل عن تلقيه تهنئة من السيد نصر الله على مواقفه عبر العريضي : هناك تواصل دائم مع حزب الله سواء عبر العريضي او غيره والسيد هنأني لموقفي المؤيد للقضية الفلسطينية وهذا تاريخ ال جنبلاط مع القضية الفلسطينية
جنبلاط للـOTV تعليقا على ما قيل عن تلقيه تهنئة من السيد نصر الله على مواقفه عبر العريضي : هناك تواصل دائم مع حزب الله سواء عبر العريضي او غيره والسيد هنأني لموقفي المؤيد للقضية الفلسطينية وهذا تاريخ ال جنبلاط مع القضية الفلسطينية
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا