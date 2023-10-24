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جنبلاط للـOTV تعليقا على ما قيل عن تلقيه تهنئة من السيد نصر الله على مواقفه عبر العريضي : هناك تواصل دائم مع حزب الله سواء عبر العريضي او غيره والسيد هنأني لموقفي المؤيد للقضية الفلسطينية وهذا تاريخ ال جنبلاط مع القضية الفلسطينية
الثلاثاء 24 تشرين الأول 2023

جنبلاط للـOTV تعليقا على ما قيل عن تلقيه تهنئة من السيد نصر الله على مواقفه عبر العريضي : هناك تواصل دائم مع حزب الله سواء عبر العريضي او غيره والسيد هنأني لموقفي المؤيد للقضية الفلسطينية وهذا تاريخ ال جنبلاط مع القضية الفلسطينية

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