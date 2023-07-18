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جورج عطالله: لن يبقى أي نازح على الأراضي اللبنانية، والقرار بيدنا مهما كلّفنا الأمر
الثلاثاء 18 تموز 2023

جورج عطالله: لن يبقى أي نازح على الأراضي اللبنانية، والقرار بيدنا مهما كلّفنا الأمر

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