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جيش الإحتلال يعلن المطلة منطقة عسكرية مغلقة
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023

جيش الإحتلال يعلن المطلة منطقة عسكرية مغلقة

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