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جيش العدو الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023

جيش العدو الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع

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