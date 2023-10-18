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جيش العدو: البنية التحتية العسكرية في غزة موجودة تحت منازل السكان
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

جيش العدو: البنية التحتية العسكرية في غزة موجودة تحت منازل السكان

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