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حاجة ماسة إلى 2 بلاكيت دم و٣ وحدات من فئة +B يوم الإثنين في مستشفى اوتيل ديو.
الجمعة 30 حزيران 2023

للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 76407311

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