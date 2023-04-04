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حاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة +B لطفل في مستشفى الروم. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03849311
الثلاثاء 04 نيسان 2023

حاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة +B لطفل في مستشفى الروم. للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 03849311

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