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حاجة ماسة لدم من فئة A-(negative) يوم الثلاثاء في مستشفى AUH. للتبرع الاتصال على الرقمين التاليين
الإثنين 05 حزيران 2023

حاجة ماسة لدم من فئة A-(negative) يوم الثلاثاء في مستشفى AUH. للتبرع الاتصال على الرقمين التاليين

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