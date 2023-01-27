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بالفيديو – حادث مأساوي في قرنة شهوان… قتيل وخمسة جرحى!
الجمعة 27 كانون الثاني 2023

بالفيديو – حادث مأساوي في قرنة شهوان… قتيل وخمسة جرحى!

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