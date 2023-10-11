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حركة الجهاد تعلن عن تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان وبلدات غلاف غزة
الأربعاء 11 تشرين الأول 2023

حركة الجهاد تعلن عن تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان وبلدات غلاف غزة

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