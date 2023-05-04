حركة داخلية ناشطة لحل الازمة الرئاسية قبل تموز؟ (النهار)

كتبت “النهار”:
بدا ان ثمة بعض رياح تفاؤلية او مريحة نسبياً الى الحركة الداخلية الناشطة علها تؤدي الى “حل من داخل”، وهي أجواء تعكس دفعاً واضحاً لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد قبل تموز المقبل موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان.
وانشغلت الأوساط السياسية بالتحرك الذي باشره امس السفير السعودي وليد بخاري غداة عودته الى بيروت من الرياض، علما ان المعطيات، والقليل من التصريحات التي ادلى بها، لم تخرج عن الاطار المبدئي الثابت لموقف المملكة العربية السعودية الذي يشدد على استعجال انتخاب رئيس الجمهورية، وبدا الفارق الإضافي في تصريحاته امس انه لفت الى عدم ارتضاء استمرار الفراغ الرئاسي وتنبيهه الى تاثير الازمة على الاستقرار.
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