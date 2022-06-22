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حركة سير ناشطة على الاوتوستراد الساحلي من ميرنا الشالوحي باتجاه الدورة بسبب اشغال في المحلة
الأربعاء 22 حزيران 2022

حركة سير ناشطة على الاوتوستراد الساحلي من ميرنا الشالوحي باتجاه الدورة بسبب اشغال في المحلة

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