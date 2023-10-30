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حريق في أطراف عيتا الشعب بعدما القت إسرائيل في احراج البلدة 12 قذيفة بينها فوسفورية
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

حريق في أطراف عيتا الشعب بعدما القت إسرائيل في احراج البلدة 12 قذيفة بينها فوسفورية

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