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حريق في المطلّة والجيش الاسرائيلي يقصف بالفوسفور
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023

حريق في المطلّة والجيش الاسرائيلي يقصف بالفوسفور

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