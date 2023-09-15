موقع البرامج
نشرات الأخبار
حريق كبير في جبل تربل قضاء زغرتا والنيران تتمدّد بسرعة وتقترب من بلدة علما المجاورة
الجمعة 15 أيلول 2023

حريق كبير في جبل تربل قضاء زغرتا والنيران تتمدّد بسرعة وتقترب من بلدة علما المجاورة

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com