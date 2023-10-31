موقع البرامج
نشرات الأخبار
حزب الله: استهدفنا قوة مشاة اسرائيلية قرب موقع الجرداح بالقذائف المدفعية واوقعنا اصابات مؤكدة
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023

حزب الله: استهدفنا قوة مشاة اسرائيلية قرب موقع الجرداح بالقذائف المدفعية واوقعنا اصابات مؤكدة

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com