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حزب الله: استهدفنا موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة
الخميس 16 تشرين الثاني 2023

حزب الله: استهدفنا موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة

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