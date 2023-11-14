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حزب الله: استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023

حزب الله: استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة

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