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حزب الله: استهدف مجاهدو المقاومة موقع المرج بالاسلحة المناسبة وحققوا اصابات مباشرة في تجهيزاته
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023

حزب الله: استهدف مجاهدو المقاومة موقع المرج بالاسلحة المناسبة وحققوا اصابات مباشرة في تجهيزاته

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