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حزب الله: نؤكد اصابة دباباتي ميركافا في موقع المطلة وسقوط طاقمهما بين قتيل وجريح
الخميس 09 تشرين الثاني 2023

حزب الله: نؤكد اصابة دباباتي ميركافا في موقع المطلة وسقوط طاقمهما بين قتيل وجريح

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