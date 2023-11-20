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حزب الله يستهدف موقع “حدب يارون” الإسرائيلي ويحقق إصابات مباشرة
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

حزب الله يستهدف موقع “حدب يارون” الإسرائيلي ويحقق إصابات مباشرة

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