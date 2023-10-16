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حزب الله يعلن إصابة خمسة مواقع إسرائيلية بشكل مباشر وتحقيق اصابات مؤكدة
الإثنين 16 تشرين الأول 2023

حزب الله يعلن إصابة خمسة مواقع إسرائيلية بشكل مباشر وتحقيق اصابات مؤكدة

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