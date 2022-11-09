موقع البرامج
نشرات الأخبار
حزب “الليكود” يوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة
الأربعاء 09 تشرين الثاني 2022

حزب “الليكود” يوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

https://bit.ly/3NSJJdQ

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com