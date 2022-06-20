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حزب “تقدم” اعلن تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة
الإثنين 20 حزيران 2022

حزب “تقدم” اعلن تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة

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