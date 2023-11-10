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حزب_الله: إستهدفنا موقع ‌‏راميم ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

حزب_الله: إستهدفنا موقع ‌‏راميم ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة

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