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“حزب_الله”: استهداف تجمع لمشاة العدو في بركة ريشا وتحقيق إصابات
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

“حزب_الله”: استهداف تجمع لمشاة العدو في بركة ريشا وتحقيق إصابات

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