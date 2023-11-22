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حزب_الله: استهداف قوة ‏إسرائيلية متموضعة في حرش “حانيتا” بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

حزب_الله: استهداف قوة ‏إسرائيلية متموضعة في حرش “حانيتا” بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة

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