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حزب_الله: استهدفنا تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع المطلة بواسطة محلقتين انقضاضيتين هجوميتين
الجمعة 17 تشرين الثاني 2023

حزب_الله: استهدفنا تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع المطلة بواسطة محلقتين انقضاضيتين هجوميتين

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