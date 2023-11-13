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حزب_الله: استهدفنا موقع الرمثا في مزارع شبعا المحتلة بالاسلحة المناسبة وحققنا فيه اصابات مباشرة
الإثنين 13 تشرين الثاني 2023

حزب الله: استهدفنا موقع الرمثا في مزارع شبعا المحتلة بالاسلحة المناسبة وحققنا فيه اصابات مباشرة

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