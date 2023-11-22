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“حزب_الله”: استهدفنا موقع المالكية مجددًا وتحقيق إصابات
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

“حزب_الله”: استهدفنا موقع المالكية مجددًا وتحقيق إصابات

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