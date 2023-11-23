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حزب_الله: استهدفنا ‏موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة
الخميس 23 تشرين الثاني 2023

حزب_الله: استهدفنا ‏موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة

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