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حزب_الله: مجاهدونا استهدفوا موقع العاصي شمالي فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة
الجمعة 17 تشرين الثاني 2023

حزب_الله: مجاهدونا استهدفوا موقع العاصي شمالي فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة

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