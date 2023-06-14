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حسين الحاج حسن: مرشحنا فرنجية ومستعدون للحوار على القضايا السياسية
الأربعاء 14 حزيران 2023

حسين الحاج حسن: مرشحنا فرنجية ومستعدون للحوار على القضايا السياسية

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