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حماس: استهداف مستشفى المعمداني في غزة تم بقوة نارية لا تمتلكها إلا إسرائيل
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

حماس: استهداف مستشفى المعمداني في غزة تم بقوة نارية لا تمتلكها إلا إسرائيل

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