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“حماس” تعلن أن طائرات الجيش الإسرائيلي جددت قصفها لمحيط مستشفى الشفاء في غزة
السبت 11 تشرين الثاني 2023

“حماس” تعلن أن طائرات الجيش الإسرائيلي جددت قصفها لمحيط مستشفى الشفاء في غزة

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