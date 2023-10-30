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حماس: دولة وجيش الاحتلال لم يستطيعا تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي منذ بدء الحرب
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

حماس: دولة وجيش الاحتلال لم يستطيعا تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي منذ بدء الحرب

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