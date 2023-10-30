موقع البرامج
نشرات الأخبار
“حماس”: ضربات القسام دمرت عدداً من دبّابات الاحتلال الإسرائيلي التي دخلت غزة
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

“حماس”: ضربات القسام دمرت عدداً من دبّابات الاحتلال الإسرائيلي التي دخلت غزة

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com