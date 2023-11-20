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حم_اس: نطالب بالتحرك لوقف إستهداف المدنيين في المدارس المحمية بموجب القانون الدولي
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

حم_اس: نطالب بالتحرك لوقف إستهداف المدنيين في المدارس المحمية بموجب القانون الدولي

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