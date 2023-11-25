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حم_اس: وصلت 65 شاحنة فقط إلى شمال قطاع غز_ة وهو نصف ما كان متفقاً عليه
السبت 25 تشرين الثاني 2023

حم_اس: وصلت 65 شاحنة فقط إلى شمال قطاع غز_ة وهو نصف ما كان متفقاً عليه

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