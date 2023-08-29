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حوت نافق عند شاطئ هذه البلدة (صورة)
الثلاثاء 29 آب 2023

عثر الأهالي صباح اليوم على حوت نافق عند شاطئ بلدة الخرايب

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