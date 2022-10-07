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خبراء أميركيون: سعر البنزين قد يرتفع مجددا في البلاد بعد قرار أوبك +￼
الجمعة 07 تشرين الأول 2022

خبراء أميركيون: سعر البنزين قد يرتفع مجددا في البلاد بعد قرار أوبك +

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