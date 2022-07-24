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خسارة منتحب لبنان في نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة بوجه نظيره الاسترالي بفارق نقطتين بنتيجة 75-73
الأحد 24 تموز 2022

خسارة منتحب لبنان في نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة بوجه نظيره الاسترالي بفارق نقطتين بنتيجة 75-73

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