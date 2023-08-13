دخول أميركي على خط حادثة الكحالة (الانباء الكويتية)

كتبت “الانباء الكويتية”:
كشف مدير التحالف الأميركي – الشرق أوسطي توم حرب، وهو لبناني الأصل، عن موقف أميركي مرتقب، في الأيام القليلة المقبلة، للضغط من اجل عدم تسليم الجيش الاسلحة والذخائر التي كانت تنقلها “شاحنة الكحالة” الى حزب الله.
وتوعد حرب بموقف عالي السقف للكونغرس الأميركي من هذه المسألة، ومن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، عندما يستأنف الكونغرس اجتماعاته، أوائل الشهر المقبل.
وإلى ما تقدم، تخشى أوساط ديبلوماسية من انعكاس هذه التطورات على الموقف اللبناني، عندما يجتمع مجلس الأمن في 31 أب لبحث التمديد للقوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل).
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