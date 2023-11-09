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دخول 10 شاحنات محملة بمساعدات غذائية عبر معبر جسر الملك حسين إلى الضفة الغربية
الخميس 09 تشرين الثاني 2023

دخول 10 شاحنات محملة بمساعدات غذائية عبر معبر جسر الملك حسين إلى الضفة الغربية

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