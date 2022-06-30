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درغام للـOTV: أنصح التيار بعدم القبول بتسلم وزارة الطاقة أقله بالمدى المنظور
الخميس 30 حزيران 2022

درغام للـOTV: أنصح التيار بعدم القبول بتسلم وزارة الطاقة أقله بالمدى المنظور

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